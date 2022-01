Grégoire Munster, le «Verstappen des rallyes»

Le pilote qui roule avec le soutien de l’importateur belgo-luxembourgeois a opté pour cette deuxième nationalité. Qui est celle de sa maman, et qui lui permet de bénéficier … d’un statut d’athlète olympique !

À 23 ans, Grégoire Munster constitue sans nul doute l’une des plus belles promesses du sport automobile belge ; celui aussi qui se profile avec le plus d’arguments dans le sillage de Thierry Neuville dont il rêve de prendre un jour la succession. Un projet nourri avec d’autant plus de réalisme que, pour la troisième année consécutive, le fils de l’ancien champion de Belgique Bernard Munster (c’était en 1995) jouit du soutien enthousiaste de l’importateur belgo-luxembourgeois d’Hyundai.