CAN: le Mali, la Gambie et la Tunisie filent sans surprise en huitièmes de finale

Jeudi soir, dans le groupe F, se disputaient les deux derniers matchs de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations. Trois équipes étaient presque assurées de la qualification, et le Mali s’est offert la 1re place en venant à bout de la Mauritanie (2-0). La Gambie a battu la Tunisie 1-0, mais les deux adversaires du jour s’en vont eux aussi vers le prochain tour.

La Mauritanie n’est pas parvenue à marquer son premier but ni à empocher son premier point face au Mali, qui pouvait prétendre à la 1re place en faisant un meilleur résultat que la Gambie. Les Maliens ont fait le travail, en ouvrant le score dès l’entame via Massadio Haidara (2e), puis en doublant leur avance en début de deuxième mi-temps sur un pénalty transformé par Ibrahima Koné (49e), scellant le score final et la victoire malienne.