Buteur décisif en Coupe du Roi, Eden Hazard rentre dans l’histoire du Real Madrid (vidéo)

Le capitaine des Diables rouges a permis aux Madrilènes de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d’Espagne en inscrivant le but victorieux en prolongation.

Eden Hazard a-t-il inscrit le but de la délivrance ce jeudi, en permettant au Real Madrid de valider sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du roi au terme d’une séance de prolongation haletante face à Elche (1-2) ?

Monté au jeu pour disputer les prolongations, Hazard, en grosse difficulté dans la capitale espagnole, est en tout cas rentré dans l’histoire du club merengue. C’était effectivement la première fois de sa longue histoire que le Real Madrid parvenait à renverser la situation après avoir encaissé le premier but en prolongation.

Pour rappel, alors qu’ils étaient réduits à dix, les Madrilènes ont d’abord été menés au score suite au but de Verdu à la 103e minute. Cinq petites minutes plus tard à peine, Isco a relancé le suspense en égalisant, avant qu’Eden Hazard ne vienne délivrer les siens à la 115e minute de jeu avec le but de la qualification.