Nathan Clumeck avant le Codeco: «Quand les gens comprennent, ils adhèrent. Actuellement ils ne comprennent pas, donc ils n’adhèrent pas»

Lors du Comité de concertation prévu à 13 heures ce vendredi, il sera question d’un baromètre, déjà évoqué depuis plusieurs mois. L’idée est-elle bonne ? Pour Nathan Clumeck, il arrive plutôt en retard. « A l’époque, on ne savait pas encore quoi faire. Maintenant avec l’arrivée du variant omicron notamment, la situation est différente. » Selon lui, les mesures seraient en décalage avec la situation actuelle.

Cela va être compliqué de définir ce baromètre. « On voit aujourd’hui que tout le monde risque de se faire infecter par le variant omicron, vacciné ou non. Il y a une augmentation des cas de contamination, mais le nombre de patients en soins intensifs diminue. Sur quoi baser ce baromètre ? Sur le nombre de cas aux soins intensifs ou sur les contaminations ? » Il ajoute que la jauge au niveau de la culture, telle qu’elle lui a été reportée est tout à fait contestable. « Le chiffre 200, je ne sais pas s’il est gardé dans le baromètre, mais si oui, ça n’a pas de sens. »

Si on comprend, on adhère

« On doit travailler avec quelque chose que tout le monde comprend, basé sur des faits scientifiques : le risque. Un risque qui est relatif. Il doit être défini pour chaque activité. Les gens de terrain ont défini ce risque. Les mesures doivent être proportionnées. Ce n’est pas le même risque à un concert qu’à l’opéra »

« Le risque, c’est quelque chose que tout le monde comprend, et s’ils comprennent, ils adhèrent. Actuellement ils ne comprennent pas, et ils n’adhèrent pas. »

Omicron, pas plus qu’une grippe ?

« Dans les faits, que l’on soit vacciné ou non, on peut l’attraper. » Le vaccin ne protège pas de la transmission, il protège de la maladie, et d’être gravement malade. C’est pour cela que l’infectiologue conseille de se faire vacciner. « Omicron se transmet, et le vaccin, même s’il protège de la maladie grave, ne protège pas de la transmission. Il faut donc trouver un moyen de la bloquer. Un moyen par exemple, c’est de porter le masque. »