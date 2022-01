Blessé à la cuisse lors de l’élimination du Barça en Coupe du Roi, Ansu Fati a quitté ses coéquipiers en larmes (vidéo)

Revenus au score dans le temps additionnel pour arracher les prolongations grâce à un but de Pedri, les Blaugranas ont fini par céder sur un penalty victorieux de Muniain à la 105e minute, et ont donc été éliminés de la Coupe d’Espagne.

Autre mauvaise nouvelle pour les Catalans, Ansu Fati, monté au jeu à l’heure de jeu, s’est blessé à la cuisse et a dû quitter ses coéquipiers pendant les prolongations. Le jeune international espagnol, qui revient d’une blessure de longue durée au genou, est même sorti en larmes. « On verra demain comment il est, on l’a vu très affecté. D’autres joueurs ont aussi fini le match avec des douleurs, Jordi Alba, Gerard Piqué, Pedri… on verra demain », a déclaré Xavi après la rencontre.