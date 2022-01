Coronavirus - Royaume-Uni: baisse des achats à Noël en plein Omicron

La crise d'approvisionnement mondiale et les problèmes de livraison avaient par ailleurs encouragé nombre de Britanniques à faire leurs achats de Noël en avance en novembre et octobre, quand les ventes au détail ont progressé de respectivement 0,8% et 1%, souligne l'Office national des statistiques (ONS) vendredi.

Décembre marque le plus fort repli des ventes en magasins depuis janvier 2021, quand le Royaume-Uni était en confinement, mais elles restent 2,6% plus élevées qu'en février 2020, avant l'impact plein de la pandémie.