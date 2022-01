L’Etat et Fedasil sont reconnus coupable de mauvaise gestion d’accueil des demandeurs d’asile

Dix organisations ont poursuivi l’Etat belge en référé pour violation du droit à l’asile et à l’accueil. Le Tribunal de première instance vient de statuer et condamne et l’Etat et Fedasil pour leur gestion de la « crise de l’accueil ».

En novembre dernier, dix organisations introduisaient une action en référé contre l’État belge et Fedasil pour violation du droit à l’asile et du droit à l’accueil. Elles dénoncent la mauvaise gestion et le fonctionnement inadapté du réseau d’accueil. « Pendant plusieurs semaines, de nombreuses personnes n’avaient pu faire enregistrer leur demande de protection et avaient été laissées à la rue, en plein hiver, sans recevoir l’accueil auquel elles avaient droit », selon un communiqué signé par ces 10 organisations. Le Tribunal a tranché et condamne l’Etat et Fedasil.

« En l’espèce, l’Office des étrangers et Fedasil se sont organisés pour que ne puissent pénétrer dans le centre d’arrivée que le nombre de personnes correspondant au nombre de places disponibles dans le réseau d’accueil Fedasil (…) Cette manière de procéder donne ainsi l’impression, parfaitement fausse, que le droit d’accueil des demandeurs de protection internationale est respecté, alors qu’en réalité, un nombre indéterminé de personnes se trouve tout simplement empêché d’accéder à l’autorité compétente pour lui présenter sa demande de protection internationale », a annoncé le Tribunal.