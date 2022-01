«Il a rappelé à tout le monde qu’il est un grand joueur»: la presse espagnole réagit au but décisif d’Eden Hazard contre Elche

Eden Hazard a inscrit son premier but de la saison ce jeudi, et quel but ! Le Diable rouge a tout simplement offert la victoire au Real Madrid au terme de prolongations haletantes contre Elche, lors de laquelle les Madrilènes ont été menés.

« Juste à temps », titrait ce vendredi Marca, ajoutant que le Real Madrid réalisait une remontada « grâce à un beau but d’Hazard ». « Il a rappelé à tout le monde qu'il est un grand joueur. Il a puni Elche, qui a joué un excellent match. Hazard a marqué un but qui donne l'impression qu'il n'a jamais été blessé », a poursuivi le quotidien madrilène.

Même son de cloche du côté de l’autre grand quotidien madrilène, AS : « Ce sont deux joueurs condamnés qui ont sauvé le Real », a écrit le journal espagnol en référence au Belge et à Isco, auteur du but égalisateur. « Hazard s'est montré une fois de plus à Madrid. C'était en fait la première fois qu'il était décisif depuis son arrivée en Espagne. Il semble enfin complètement remis et grâce à lui, le Real est en quart de finale. »