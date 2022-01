Édito: à quoi joue Carlo Ancelotti avec Eden Hazard?

Muet dans les médias mais plus sur le terrain. À Elche, en huitièmes de finale de la Copa del Rey, Eden Hazard a retrouvé le chemin des filets. Le Belge a inscrit son premier but de la saison. De quoi illuminer à nouveau le visage d’un Eden enfin décisif. Lors de la deuxième partie de prolongation, alors qu’il ne restait que quatre minutes à jouer avant la loterie des tirs au but, le Belge a démontré qu’il avait encore de la vivacité, un joli coup de rein et un coup de patte efficace.

Pas d’effusion de joie, pas d’exubérance, Eden est resté lui-même sans le moindre geste pouvant être considéré comme une forme de vengeance par rapport au manque de confiance de son coach qui l’a laissé sur le banc aussi bien à l’occasion du dernier Clasico que de la finale de la Supercoupe d’Espagne.

Il aurait pourtant des raisons d’être irrité ou nerveux par le traitement qui lui est accordé par un Carlo Ancelotti aux discours à géométries variables.