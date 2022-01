Rallye Monte-Carlo: Loeb prend la tête devant Evans et Ogier, Neuville est 4e

Sébastien Loeb (Ford) a pris la tête du Monte-Carlo ! Après avoir remporté les trois spéciales de cette matinée, il compte 10 et 13 secondes d’avance sur les Toyota d’Evans et Ogier ! Neuville a bien réagi : il est 4e à 40 secondes du Français.

La dernière spéciale de la matinée, longue de 17 km, a donné lieu à pas mal de chamboulements au classement. Avec pour spectaculaire issue le fait que Sébastien Ogier a pris la tête de l’épreuve devant les Toyota d’Evans et Ogier. Une semaine après avoir terminé 2e du Dakar, le nonuple champion du monde explique à tout le monde comment fonctionnent les nouvelles Rally1 hybrides. Un coup de tonnerre, un de plus, à l’actif du nonuple champion du monde de 47 ans.

Loeb : « J’ai poussé vraiment fort »

« J’ai poussé vraiment fort », souriait l’Alsacien à l’arrivée de la dernière spéciale. « Je prends un maximum de plaisir et je dois féliciter au passage ma copilote (Isabele Galmiche) qui fait un très bon boulot. La voiture marche super-bien, merci à Ford pour le boulot effectué ! »

On peut bien sûr s’attendre à une réaction des Toyota, cet après-midi, certainement dans le chef de Seb Ogier qui ne va certainement pas se laisser faire…

Neuville : « Ça va mieux, mais il reste beaucoup de choses à améliorer »

Thierry a lui aussi signé une très belle performance (2e temps, à 2,4 sec. d’Evans). Il en a profité pour passer les Ford de Greensmith et Breen, et ainsi s’emparer de la 4e place provisoire. Pas assez pour lui rendre un grand sourire, mais de quoi lui redonner espoir pour la suite quand même : « On a tout donné dans cette spéciale, sans prendre de risques inutiles non plus, car c’était assez piégeux », confiait le pilote Hyundai avant la pause de midi au cours de laquelle les équipages allaient pouvoir changer de pneus, mais n’allait bénéficier d’une assistance complète. « C’est de bien de s’arrêter, cela devrait nous permettre de voir un peu où l’on peut gagner certaines choses. Ça va mieux, mais la voiture reste compliquée à comprendre. Ce n’est pas si évident. »

Les mêmes spéciales au menu de l’après-midi

Le classement général s’établissait de la sorte à la mi-journée : Loeb (Ford) mène les débats devant Evans (Toyota, à 10,6 sec.), Ogier (Toyota, à 13 sec.), Neuville (Hyundai, à 40,2 sec.), Breen (Ford, à 46 sec.), Tanak (Hyundai, à 48,3 sec.), et Greensmith (Ford, à 56,5 sec.). Tous les autres sont pointés à plus d’une minute. Rappelons que Fourmaux (Ford) a abandonné dès la première spéciale suite à plusieurs tonneaux, heureusement sans mal pour l’équipage.