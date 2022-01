Eden Hazard, le MR et le football belge: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Zara Rutherford

A 19 ans, la demoiselle a fait la fierté de ses proches en posant son coucou de luxe sur le petit aérodrome de Courtrai : après 60.000 kilomètres dans l’air, elle s’est imposée comme la plus jeune femme à réussir un tour du monde en avion léger. A quoi ça sert ? A montrer que les filles peuvent voler, se passionner pour les sciences et même, comme elle, rêver d’une carrière d’astronaute. On n’en doutait pas avant cet exploit.

Le Grand Canyon