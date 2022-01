Meat Loaf au paradis

Il fut un temps – les années 70 – où on n’avait peur de rien. Surtout dans le milieu du hard-rock américain. Kiss se grimait pour mieux tirer la langue et Alice Cooper se baladait avec un boa dans le cou, le maquillage crépusculaire tout aussi effrayant. La scène devenait un grand cirque animé par de sacrés lascars. On s’amusait bien sans trop se prendre au sérieux. Marvin Lee Aday, décédé ce jeudi 20 janvier à l’âge de 74 ans, avait également une sacrée dose d’autodérision au point de prendre Tas de Viande (Meat Loaf) comme nom d’artiste. Tout ça parce que Monsieur a pesé jusqu’à 120 kilos. Ce qui ne l’empêchera pas de connaître un succès phénoménal, du moins l’album Bat Out of Hell, sorti en 1977, qui reste à ce jour un des albums les plus vendus de tous les temps : 43 millions d’exemplaires, une des plus belles ventes de l’histoire de la musique.