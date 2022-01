«Sauvez Wilfried»: le magazine se donne un nouvel élan

Pour l’urgence, Wilfried s’est mis à l’abri, et poursuit ses activités, désormais recentrées autour de la publication du seul magazine du même nom, dont le prochain numéro a été retardé au mois de mars. Mais la bataille est loin d’être gagnée : après avoir fait appel à une partie de ses coopérateurs, grâce aussi à un prêt de finance & invest brussels, à hauteur de 80.000 euros, le conseil d’administration de Wilfried veut voir plus loin et assurer la pérennité du projet. Il lui faut pour cela trouver 185.000 euros supplémentaires, qui lui permettraient de viser l’équilibre d’ici 2024.

L’opération « Sauvez Wilfried » est donc lancée. La coopérative se donne quatre semaines pour rassembler les 185.000 euros nécessaires à sa survie à long terme, via le recrutement de nouveaux abonnés (30 % de plus d’ici 2024), l’arrivée de nouveaux coopérateurs et la recherche de nouveaux investisseurs. Elle table aussi sur une augmentation de ses revenus publicitaires dans les prochains numéros du magazine. L’opération démarre ce lundi pour le magazine qui « raconte la Belgique et sa vie politique », créé il y a 5 ans par les journalistes Quentin Jardon et François Brabant. Pour ce dernier, « la question du financement des médias libres reste une équation compliquée. On veut trouver une voie », a-t-il insisté, « Le modèle de la coopérative reste intéressant et pertinent sur le plan économique ».