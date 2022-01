Pratiques: pourquoi tout semble-t-il permis?

De très loin le sport le plus accessible (on a tous des souvenirs de cour de récré), le plus pratiqué (près de 300 millions de personnes de par le monde), le plus bankable (4,02 milliards d’euros de droits TV annuels pour les 5 championnats majeurs en Europe) et donc le plus médiatisé (5,2 milliards de téléspectateurs uniques de par le monde pour le dernier Euro), le foot vit H24 en pleine lumière. Mais il a pourtant ses zones d’ombre.