Autorégulation: comment le foot belge échappe-t-il aux multiples remises en question?

Un ancien arbitre international est toujours un spectateur attentif de la manière dont se meut le milieu. Et donc de ses indécrottables pratiques. « Il faut une révolution par le biais d’un procès et de peines exemplaires », dit ce membre néerlandophone du CA de la Pro League qui préfère conserver l’anonymat pour des raisons de cohabitation. « L’autorégulation, on a vu ce que ça donnait après l’affaire Yé en 2005. Ces gens sont tellement puissants qu’ils dominent de la tête et des épaules un système bien trop faible pour les contrer. Via leur argent ou leurs avocats quand on vient mettre le nez dans leurs affaires ou dans les intérêts de leurs clubs. »