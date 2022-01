Avantages: le régime fiscal favorable aux sportifs, un «pousse-au-crime»?

Bénéficiaires d’un régime fiscal négocié au milieu des années 90 et leur garantissant un plafond maximal de 20 % d’impôts, les comptabilités des clubs viennent de passer, depuis le 1er janvier, à un régime nettement moins favorable : « Nous étions conscients qu’une adaptation était souhaitable », soulignait encore récemment dans nos colonnes Pierre François, le CEO tout juste démissionnaire de la Pro League. « Mais nous avons travaillé avec le ministre des Finances Vincent Van Peteghem à un accord plus juste par rapport au projet initial, notamment par rapport aux risques de faillite du secteur (NDRL : les 6 principaux clubs du pays évoquent un impact négatif à hauteur de 170 millions d’euros) et à ceux de baisse du niveau sportif proprement dit. »