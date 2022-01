Steven Van Gucht: «Nous sommes au milieu de la 5e vague de covid et le pic n’est pas encore en vue»

Nous sommes encore au milieu de la cinquième vague du coronavirus et le pic n’est pas encore en vue ». C’est ce qu’a déclaré vendredi le virologue Steven Van Gucht. Lundi, mardi et mercredi, plus de 60 000 nouvelles infections auront été confirmées, « et le nombre réel d’infections est encore plusieurs fois supérieur ».

Selon le virologue, les scénarios suggèrent que le pic pour les hôpitaux pourrait être atteint fin janvier ou début février. Actuellement, le nombre d’admissions à l’hôpital dues au covid continue de s’accélérer, atteignant actuellement une moyenne de 255 par jour, soit 39 % de plus qu’il y a une semaine.