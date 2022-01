Grève au sein de la chaîne de bijouteries Lovisa

Lovisa est une nouvelle chaîne sur le marché belge. La multinationale australienne a repris l'an dernier les magasins de l'Allemande Beeline, connue pour les enseignes Six et I Am. Les syndicats ont remarqué que les Australiens ne maîtrisent pas suffisamment la législation belge, indique Mary-Anne Smeets, du BBTK, pendant flamand du Setca.

"Les erreurs salariales s'accumulent mois après mois et ne sont pas corrigées. Les chèques-repas ne sont pas payés, tout comme les compensations pour le travail le dimanche ou les indemnités kilométriques et les bonus des managers", ajoute-t-elle. La direction aurait promis en novembre de résoudre ces erreurs pour la fin de l'année, ce qui n'est pas le cas, selon les syndicats.