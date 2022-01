Baisse des déficits publics dans l'UE au 3e trimestre 2021

Eurostat constate cependant que, malgré certaines baisses significatives, les déficits se sont maintenus à un niveau élevé par rapport à la période pré-pandémique. Cette tendance s'explique par l'augmentation des recettes totales et la diminution des dépenses influencées par les politiques publiques en réponse à la crise, ainsi que par un PIB plus élevé par rapport au deuxième trimestre.

Les ratios les plus élevés ont été enregistrés en Grèce (200,7%), en Italie (155,3%), au Portugal (130,5%), en Espagne (121,8%), en France (116,0%), en Belgique (111,4%) et à Chypre (109,6%). Les plus faibles ont été observés en Estonie (19,6%), en Bulgarie (24,2%) et au Luxembourg (25,3%).