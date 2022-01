Coronavirus: la moitié des patients aux soins intensifs ne sont pas vaccinés

Même si les contaminations au coronavirus galopent et que les admissions à l’hôpital s’accélèrent, l’occupation des lits aux soins intensifs de patients infectés par virus diminue de manière persistante, s’est réjoui vendredi Yves Van Laethem, porte-parole du Centre de crise.

Actuellement, 367 lits aux soins intensifs sont occupés par des patients testés positifs, dont la moitié n’est pas vaccinée. «Cela est conforme aux projections les plus optimistes et confirme que (le variant) omicron est moins sévère dans le contexte que nous connaissons actuellement, d’une population vaccinée et avec une immunité naturelle» acquise lors des précédentes vagues, a exposé le virologue.

Cependant, le pic de la cinquième vague n’est pas encore «imminent, même s’il n’est plus très loin». Au niveau des admissions hospitalières, il est attendu pour fin janvier, voire début février. Lundi, un record de nouvelles contaminations détectées en une seule journée a d’ailleurs été battu (près de 62.000 infections) et «lorsque les chiffres de mardi et mercredi seront consolidés, il est probable que nous dépassions encore le chiffre de 60.000», a avancé Yves Van Laethem.