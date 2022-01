De nouveaux défis pour le hockey belge en 2022

Tout semble réussir au hockey belge depuis près 15 ans. L’équipe nationale messieurs a tout balayé sur son passage en remportant les 3 titres majeurs en seulement 4 ans. L’équipe dames semble, aujourd’hui, avoir les cartes en mains pour suivre les traces de son homologie masculin mené après avoir pris conscience de ses qualités. Les équipes nationales disposent, dorénavant, d’un Centre d’entrainement ultra-moderne unique au monde, à Anvers. Le projet de stade national (5.000 places) est enfin sur les rails après de multiples rebondissements et devrait sortir de terre d’ici 4 ou 5 ans. Et le championnat de division d’honneur est devenu l’un des plus attractifs et compétitifs au monde. Mais cela n’empêche pas la Fédération (ARBH) et les 2 ligues de multiplier les réflexions, de susciter les discussions ou de développer de nouveaux plans pour le futur avec 3 défis principaux à relever pour ces 12 prochains mois.