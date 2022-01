Anderlecht, première commune bruxelloise à opter pour le «Click»

Depuis le 12 janvier, Anderlecht est devenue la première commune bruxelloise à adopter le projet Click. Une application mobile qui récompense les gestes citoyens en termes de propreté publique. Ce projet est issu d’un partenariat entre Fost Plus et Bruxelles Propreté. Pour la commune, il s’agit de rendre ses rues plus propres. Pour Fost Plus, il permettra de récupérer plus de PMC.