Le procès des parrains de baptême d’Axel (21 ans) «réveille» un article de la loi sur l’ivresse

Le tribunal correctionnel de Liège se penche sur le dossier de la mort d’Axel Leroy, 21 ans, qui suivait un bachelier automobile à la Haute-école de la Ville de Liège et qui est décédé sur le trottoir, la nuit du mardi 30 au mercredi 31 octobre 2018, après une bleusaille beaucoup trop alcoolisée. Le jeune homme avait été « acheté » par ses parrains en nombre de bières, lors de la « vente aux enchères des Bleus », et généralement, il avait une bonne descente – on l’avait même élu « roi des Bleus ». Mais ce soir-là, après avoir mangé une raclette dans le kot d’un d’entre eux, ils avaient rejoint vers minuit trente le « Carré » pour une activité d’un genre un peu particulier : il s’agissait d’un rallye à l’occasion duquel les cinq parrains (qui sont les prévenus, âgés de 23 à 26 ans) ne buvaient pas d’alcool. Seul leur « Bleu » devait faire étape, avec eux, dans un grand nombre de cafés pour y ingurgiter, à chaque fois, leur spécialité la plus alcoolisée.