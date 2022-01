Le Comité de concertation retardé par une réunion sur le baromètre corona

Le Codeco, qui aurait dû débuter à 13 heures, a été retardé par une réunion autour du baromètre corona avec les ministres-présidents et le commissariat corona. Visiblement, à ce stade, il n’y a pas de consensus sur le projet de baromètre corona et la réunion a pour but d’aplanir les différences avant le Codeco. Le comité de concertation proprement dit commencera dès lors un peu plus tard.

Le baromère corona est le point principal à l’ordre du jour de cette nouvelle réunion entre le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées. Il doit permettre une certaine prévisibilité dans la politique de lutte contre le coronavirus tout en évitant, estiment plusieurs sources, de couler les mesures dans un moule trop rigide. Par un code de couleurs et des valeurs seuil, il sera plus facile de déterminer quelles restrictions seront d’application ou, à l’inverse, quels assouplissements.