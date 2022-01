Prix Maystadt: les travaux de fin d’étude sur le genre plébiscités

Des heures et des heures de travail, des nuits blanches et une bonne dose de stress compilés dans des dizaines de pages. Alors qu’ils représentent l’accomplissement d’un parcours académique, parfois semé d’embûches, les travaux de fin d’étude supérieure finissent bien trop souvent aux oubliettes. Ils recèlent pourtant des mines d’or qui pourraient s’avérer bien utiles aux chercheurs et acteurs de terrain. C’est sur base de ce constat que l’Ares (l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur), en partenariat avec Le Soir a lancé, il y a trois ans, le « prix Philippe Maystadt pour l’enseignement de demain ». Ce prix, un hommage à l’ancien ministre belge qui fut le tout premier président de l’Ares, récompense les travaux de recherche dans le domaine de l’enseignement. « Philippe Maystadt fut un grand ministre. Il était donc important de lui dédicacer un prix », souligne Laurent Despy, administrateur de l’Ares.

Les quatre lauréates, issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sont désormais connues. Le prix Bac revient à Sophie Marcuzzi et Lola Greitmann (Haute école de la Ville de Liège) pour le cours de Philosophie et citoyenneté. Alice Brogniaux (UClouvain) a reçu le prix master avec son mémoire intitulé « Biais de genre dans l’évaluation de l’apprentissage : Questions à choix multiples notées avec des points négatifs. » Le prix « doc » récompense Doriane Jaegers (ULiège) pour son doctorat sur les aspirations aux études et carrières à forte composante mathématique, en particulier chez les filles. Des contributions « toujours en phase avec l’actualité », s’est réjouie Valérie Glatigny (MR), ministre de l’Enseignement supérieur.