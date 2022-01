Grève chez Makro à Eke

Le personnel est inquiet après des informations selon lesquelles la société mère allemande aurait mis en vente les filiales belges de Metro et Makro. "Nous avons demandé une concertation mais la direction refuse", avance Michiel Van Opdenbosch.

Selon lui, la charge de travail est également un problème au magasin situé à Eke. "Depuis un certain temps, on ne donne plus de contrats à durée indéterminée et les pensionnés ne sont pas remplacés."