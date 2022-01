Belgique Loisirs en faillite: plusieurs dizaines d'emplois menacés (3)

Sur son site internet, l'enseigne, dont le siège est situé à Ath (Hainaut) et qui comptait encore plusieurs magasins à Bruxelles et en Wallonie, explique avoir été contrainte par la crise sanitaire à arrêter définitivement ses activités.

Selon le syndicat chrétien, Belgique Loisirs (Actissia Belgique) emploie encore 75 travailleurs, contre environ 150 avant les deux restructurations menées en 2019. Mais ce nombre comprend les malades de longue durée et les pré-pensionnés (RCC). Actuellement, "36 travailleurs sont encore actifs sur 10 boutiques (neuf en Wallonie et une à Bruxelles), plus le siège à Ath (administratifs vente par correspondance, service clients, etc.)", précise-t-on à la CSC.