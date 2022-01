Vincent Kompany révèle avoir voulu recruter Thomas Vermaelen à Anderlecht: «Je suis arrivé un an trop tôt...»

Deux jours avant le déplacement à Malines où il faudra récupérer les points perdus en fin de rencontre face au Standard, Vincent Kompany a indiqué pouvoir compter sur son groupe dans son ensemble étant épargné tant par les blessures que par le Covid.

Il faudra attendre dimanche pour voir comment les Anderlechtois ont digéré le Clasico. Et notamment Sergio Gomez, auteur d’une grossière erreur sur le but égalisateur. « Il a une énorme capacité mentale pour passer au-dessus de cela, assure Kompany. Il a fait une erreur mais cela fait partie de la carrière d’un footballeur. Que ce soit dans un match de championnat ou en demi-finale de Coupe du monde. On l’a aussi pris parce qu’il est fort mentalement. On utilise cette erreur pour remotiver tout le monde et faire mieux lors du prochain match. »