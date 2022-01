Footbelgate: jusqu’où le football belge traînera-t-il ses casseroles?

Pourquoi et comment ? Pour quelles raisons le foot échappe-t-il à une grande vague d’assainissement ? Par quel « miracle » ce système d’un autre âge, fait de petits arrangements entre amis, peut-il encore fonctionner sur des bases que l’on peut qualifier parfois de mafieuses ?

L’assainissement promis et mis en place par la Fédération et la Pro League commence pourtant à produire ses premiers effets. Mais la Justice, pour des faits antérieurs à octobre 2018, a eu vite fait de rattraper ceux qui continuaient à exercer en toute impunité.

Ce qui ne manque évidemment pas de hérisser le poil. Et de poser des questions. Nous les avons posées à quelques témoins privilégiés de l’évolution – ou non – des mœurs entre hier et aujourd’hui.