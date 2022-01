Open d’Australie: Rafael Nadal vient à bout de Karen Khachanov et rejoint les huitièmes

Rafael Nadal s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem, vendredi à Melbourne.

L’Espagnol, 5e mondial et tête de série N.6, s’est imposé en quatre sets 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 contre le Russe Karen Khachanov, 30e mondial et tête de série N.28, au terme d’une rencontre de deux heures et 54 minutes.