Renaud Emond sur son retour à Sclessin: «J’aime le Standard au plus profond de moi»

D’autres clubs belges étaient intéressés par le profil d’Emond, mais lorsque le Standard s’est manifesté, le choix a été vite fait. « J’aime ce club au plus profond de moi », celui qui a opté pour le numéro 18, le 9 étant pris par Joao Klauss. « Parce que le 9 est quand même présent dedans (9X2 ou 18) mais aussi parce que le 18 me rappelle la saison où j’ai explosé, en 2018. On se raccroche à ce qu’on peut ». Et d’évoquer le match de dimanche face à Bruges : « Le Club est au sommet du championnat belge depuis,- un certain temps, mais le point décroché à Anderlecht nous a fait le plus grand bien et doit nous inciter à y croire. Mais pour ça, il faudra rester solides… »