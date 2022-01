Vrai ou faux: les chiffres de Sciensano sont-ils pollués par des patients qui ne sont pas malades du covid?

Plusieurs lecteurs, interpellés par les chiffres de Sciensano, ont écrit à la rédaction du Soir pour souligner une apparente « incohérence » dans les chiffres publiés par l’institut de recherche. Exemple : il y a dans les chiffres de ce vendredi matin 341 admissions à l’hôpital pour cause de covid, et 343 patients sortis, guéris. Si on ajoute les quelques personnes décédées à l’hôpital, il serait logique que le nombre total de lits occupés par des patients covid diminue… vu que le nombre de personnes ayant quitté l’hôpital est plus important que le nombre d’entrants. Sauf que, toujours dans les données de Sciensano, le nombre de lits « covid » occupés augmente. Et pas qu’un peu. On est passé de 2.570 lits occupés dans les unités covid à 2.736 en 24 heures, soit 166 lits de plus. Question légitime : d’où sortent ces patients ? N’y a-t-il pas une erreur dans les données ?