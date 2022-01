L’Union belge confirme l’arrivée de Thomas Vermaelen dans le staff des Diables rouges

Thomas Vermaelen a mis un terme à sa carrière et devient entraîneur adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges, a confirmé l’Union belge de football (URBSFA) vendredi. Vermaelen, 36 ans, était sans club depuis la fin de son contrat avec le Vissel Kobe au Japon.

Vendredi matin, Het Laatste Nieuws avait rapporté que Vermaelen allait mettre un terme à sa carrière pour devenir adjoint de Roberto Martinez en équipe nationale. Selon le quotidien, le défenseur n’a pas trouvé de projet séduisant après la fin de son contrat au Vissel Kobe.

’Verminator’ va donc prendre la place de l’Écossais Shaun Mahoney, retourné chez lui pour entraîner Hibernian, sur le banc des Diables Rouges aux côtés de Thierry Henry, également assistant de Roberto Martinez.

« Je suis très impatient de relever ce défi et je suis très honoré, heureux et surtout reconnaissant de contribuer à la préparation de la Coupe du monde au Qatar en tant qu’un des assistants de Roberto Martinez », a réagi Vermaelen, cité dans le communiqué.

« L’expérience qu’il a acquise au cours de sa carrière exceptionnelle en club et chez les Diables Rouges sera un énorme atout pour notre staff technique », a confié Roberto Martinez, cité aussi dans le communiqué. « Son rôle récent et ses performances en équipe nationale pendant l’Euro, faciliteront son introduction au groupe lors du stage du mois de mars. Sa connaissance du groupe et son enthousiasme pour le coaching, démontrés lors de la formation d’entraîneur des Diables Rouges organisée par l’URBSFA, permettront une transition naturelle de joueur à entraîneur des Diables. Nous sommes ravis. »

Le défenseur compte 85 caps chez les Diables Rouges avec qui il avait ses débuts le 1er mars 2006 au Luxembourg (victoire 0-2). Il aura joué son dernier match lors du quart de finale de l’Euro 2020 perdu 1-2 contre l’Italie, le 2 juillet dernier à Munich.