Sporting Charleroi: Zorgane pourrait déjà effectuer son retour sur le banc

Après deux lourds revers concédés face à OHL et l’Antwerp, Charleroi va tenter de réagir avec la visite de Gand ce samedi (20h45). Pour cette rencontre, Edward Still ne pourra pas compter sur Hervé Koffi, toujours actif à la CAN avec le Burkina-Faso. En revanche, Adem Zorgane, éliminé avec l’Algérie, figure déjà dans la sélection. Si tout se passe bien, il est déjà attendu en Belgique dès ce samedi matin et le coach souhaite le replonger dans le bain carolo le plus rapidement possible. « Il ne rentre pas en ligne de compte pour une place de titulaire, précise toutefois le T1 sambrien. Mais, vu la situation du noyau et le fait qu’il est fit, car il s’est entraîné régulièrement avec l’Algérie, ce serait une bonne chose pour tout le monde qu’il soit sur le banc. D’autant qu’on enchaîne très vite avec un match déjà mardi (NDLR : contre Courtrai). On veut donc le réintégrer directement dans le groupe pour qu’il se reconnecte au collectif. C’est une chose quand un joueur est absent à cause de l’équipe nationale pendant dix jours, comme va l’être bientôt Ali Gholizadeh. C’en est une autre quand il est absent un mois entier, comme l’a été Adem. Car le focus du joueur change alors complètement. »

Reste à voir comment l’Algérien, qui n’a pas joué lors de cette CAN, va digérer cette élimination précoce. « C’est à lui de se poser la bonne question de savoir comment il veut réagir, et on va l’aider. À lui de savoir s’il se pose en victime ou non. Mais c’est quelqu’un de très professionnel et de très impliqué dans ce qu’il fait. »