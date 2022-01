Sondages de l’Elysée: condamné à 8 mois de prison ferme, Claude Guéant ira en appel

L’ancien secrétaire général de la présidence sous Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, va faire appel de sa condamnation vendredi à un an d’emprisonnement dont huit mois ferme, avec mandat de dépôt, dans l’affaire des sondages de l’Elysée.

L’ancien secrétaire général de la présidence sous Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, actuellement emprisonné du fait d’une précédente condamnation, s’est vu infliger vendredi un an de prison dont 8 mois ferme, avec un mandat de dépôt différé, dans l’affaire des sondages de l’Élysée.

Écroué depuis plus d’un mois à la prison de la Santé l’ancien ministre de l’Intérieur Claude Guéant, 77 ans, n’était pas présent dans le box pour la lecture du jugement de la 32e chambre correctionnelle, se faisant représenter par son avocat. Il avait été condamné dans l’affaire des primes en liquide du ministère de l’Intérieur à une peine de 2 ans dont un an avec sursis probatoire. Le tribunal l’a reconnu coupable de favoritisme. Compte tenu de la «gravité» des faits et «de la personnalité» de Claude Guéant, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’aménager la partie ferme de la peine.