Le World Padel Tour s’arrêtera deux fois en Belgique dans les prochains mois

Ce vendredi 21 janvier, le World Padel Tour a officialisé son calendrier pour la saison 2022. On savait déjà qu’un premier tournoi officiel serait organisé du 3 au 8 mai à Bruxelles, sur le site de la Gare Maritime de Tour & Taxis, avec les meilleurs joueurs mondiaux. On sait aussi désormais aussi que la caravane du World Padel Tour s’arrêtera bel et bien une deuxième fois en Belgique cette année.

En effet, une exhibition similaire à celle de l’été dernier à Knokke est programmée sur trois jours du 19 au 21 août dans les installations du Royal Zoute Tennis & Padel Club.