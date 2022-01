Thomas Vermaelen réagit à son arrivée dans le staff des Diables rouges: «J’ai écouté mes sentiments»

Thomas Vermaelen a mis un terme, à 36 ans, à une longue et prolifique carrière de footballeur professionnel.

Le défenseur, qui a notamment fait les beaux jours d’Arsenal, va directement intégrer le staff technique de l’équipe nationale, où il sera l’adjoint de Roberto Martinez. « C’est toujours difficile de prendre la décision d’arrêter en tant que joueur, d’autant plus que j’ai eu une longue carrière », a dit Vermaelen. « Mais c’est aussi une décision qui a fait son bout de chemin, on ne la prend pas du jour au lendemain. Je pense que c’est la bonne décision. J’ai écouté mes sentiments et ce défi arrive dans le même temps. Peut-être que les gens pensent que les deux étaient liés mais le choix d’arrêter ma carrière est indépendant de ça. »