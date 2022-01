Coronavirus: un nouveau sous-variant d’omicron suscite des interrogations

« On a une situation internationale où le variant omicron circule beaucoup, il est normal qu’on observe au cours du temps des sous-lignages », a indiqué vendredi l’agence Santé publique France lors d’un point de presse. « Ce qui nous intéresse, c’est s’il possède des caractéristiques différentes en termes de contagiosité, d’échappement immunitaire ou de sévérité », a-t-elle poursuivi.

« Ce qui nous a surpris, c’est la rapidité avec laquelle ce sous-variant, qui a beaucoup circulé en Asie, s’est installé au Danemark », déclare à l’AFP vendredi l’épidémiologiste Antoine Flahault. « Le pays attendait un pic des contaminations à la mi-janvier ; il ne s’est pas produit et peut-être est-ce dû à ce sous-variant, qui semble très transmissible mais pas plus virulent » que le variant originel, poursuit-il. Il est encore trop tôt pour s’inquiéter, selon le directeur de l’Institut de santé globale, à Genève, qui prône plutôt la « vigilance ». « On a pour le moment l’impression qu’il est d’une sévérité comparable à omicron mais de nombreuses questions sont encore sur la table », ajoute-t-il, invitant à « mettre en place des techniques de criblage pour bien le détecter et voir rapidement quelles sont ses propriétés ».