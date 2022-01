Une salle d’escalade au sein de la basilique de Cointe à Liège

Depuis de nombreuses années, il est question d’une réaffectation de la basilique du Sacré-Cœur de Cointe, classée tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Dans le cadre de l’appel à projets initié en juillet 2021 en vue de sa vente et sa réhabilitation, trois projets avaient été retenus. La Fondation Basilique de la Paix a sélectionné l’un des trois projets pour son côté novateur, tout en respectant l’essence du lieu. Il s’agit du projet nommé «Basilique Expérience», porté par le Groupe Gehlen et la société The Wall.

Une salle d’escalade prendra place au sein de la basilique. D’une hauteur de 40 mètres, celle-ci est présentée comme la future plus haute d’Europe et deuxième plus haute au monde. Elle présente, en outre, la particularité de réunir en un même lieu les trois disciplines olympiques : la voie (ascension d’une paroi complexe avec équipement d’assurage), le bloc (parcours sur des murs de hauteur réduite sans équipement d’assurage) et la vitesse. Un espace de highline intérieur (pratique consistant à se déplacer sur une sangle molle tendue en hauteur) et un parcours d’accrobranches en intérieur et en extérieur compléteront les installations.

Le projet comprend également la construction d’une annexe destinée à abriter un restaurant panoramique surmonté d’une coupole vitrée, un complexe cinématographique dit de proximité avec quelques salles de taille réduite et un espace polyvalent pour diverses activités. La possibilité sera aussi donnée de prolonger l’expérience sur place en logeant dans des portaledges (tente de paroi pour grimpeur) et des bulles suspendues à la coupole de la basilique.

Ce projet respecte aussi l’essence des lieux puisque le chœur sera préservé comme espace mémoriel tandis que la crypte et la sacristie seront maintenues à l’usage de la paroisse catholique.