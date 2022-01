Rallye Monte-Carlo: Loeb consolide son avance, Neuville toujours 4e

Les Ford dominent le Monte-Carlo : 4 meilleurs temps pour Loeb, et même un pour Greensmith ! Ogier et Evans (Toyota) s’accrochent dans le sillage de Loeb, tandis que la 4e place de Neuville (Hyundai) est menacée par Breen… sur Ford.

On se demandait avant le départ de ce rallye Monte-Carlo si un constructeur allait dominer les deux autres pour l’entrée du championnat du monde dans l’ère hybride. Alors que cinq spéciales sur six ont été disputées ce vendredi, on a la réponse. Les Ford Puma sont clairement la nouvelle référence.

« Une voiture fantastique »

« Je ne trouve pas les mots pour décrire combien cette voiture est fantastique ! », s’est par exemple exclamé Gus Greensmith qui a profité de la 5e spéciale du jour pour signer le tout premier « scratch » de sa carrière. Les quatre premiers avaient été signés par Sébastien Loeb, littéralement en état de grâce au volant de cette nouvelle voiture, qui lui convient visiblement beaucoup mieux que la Hyundai, ces deux dernières années…