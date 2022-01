L’heure de vérité a sonné pour l’Union: «Il faut faire mieux que 4 sur 12!»

Ces deux prochaines semaines auront comme un avant-goût de … playoffs 1 pour l’Union qui affrontera, coup sur coup, les quatre équipes qui composaient le top 4 l’année dernière : Genk, Bruges, Anderlecht et l’Antwerp. L’USG va passer au révélateur !

L’Union peut-elle vraiment coiffer les lauriers nationaux ? D’ici une quinzaine de jours, il sera probablement nettement plus facile d’avancer une réponse précise à cette question qui aurait parue tellement incongrue il y a quelques mois de cela. Certes, il restera encore huit journées de phase classique et six de playoffs à disputer. Mais tout de même, les résultats de ces quatre prochains matches devraient orienter la fin de saison de l’Union. Reste à voir dans quelle direction.

1 L’objectif ? Faire mieux que lors de la phase aller