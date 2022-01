Le Comité de concertation est en cours: voici ce qui est sur la table (direct)

Face aux critiques à l’encontre du projet de baromètre corona, le Premier ministre a retardé le début du Codeco, prévu à 13h, pour réunir les ministres-présidents et le commissariat corona.

Le Codeco a commencé avec un peu plus d’une heure de retard. En cause : une réunion, un tour de chauffe, entre le Premier ministre, les ministres-présidents et le commissariat corona pour tenter d’aplanir les différends avant le comite de concertation.

Le baromère corona est le point principal à l’ordre du jour de cette nouvelle réunion entre le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées. Il doit permettre une certaine prévisibilité dans la politique de lutte contre le coronavirus tout en évitant, estiment plusieurs sources, de couler les mesures dans un moule trop rigide. Par un code de couleurs et des valeurs seuil, il sera plus facile de déterminer quelles restrictions seront d’application ou, à l’inverse, quels assouplissements.