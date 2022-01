L’économiste Eric Dor: «Nous devons nous habituer à l’idée que l’inflation sera structurellement plus élevée»

Envolée des prix de l’énergie, goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement, renchérissement des tarifs du fret maritime… : nos économies font face à une poussée inflationniste comme on n’en avait plus connu depuis très longtemps. Les banques centrales se veulent rassurantes : l’épisode serait passager. Eric Dor, directeur des études économiques à l’Ieseg School of Management à Lille et Paris, juge ce scénario trop optimiste.

La flambée d’inflation pourrait-elle faire dérailler la reprise ?