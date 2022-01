Vermaelen assistant de Martinez: «Il peut beaucoup apporter à court et même à long terme pour la jeune génération» (vidéo)

À quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, on s’attendait à voir le dernier Mondial de la génération dorée des Hazard, de Bruyne… et voilà que Vermaelen arrête sa carrière et devient assistant des Diables rouges, à la surprise générale.

Dans « En attendant le match », notre nouvelle émission podcast/vidéo, Jean-François Remy (rédacteur en chef de Voo Sport), Emiliano Bonfigli (RTL Sport) et notre journaliste Frédéric Larsimont (chef foot de Sudinfo et Le Soir) reviennent sur cette actualité.

« Pour moi c’est l’incompréhension, je ne l’ai pas vu venir. On est à quelques mois de la Coupe du Monde, il a été le meilleur Diable à l’Euro 2016 et malgré son grand âge et les blessures, il a toujours été une valeur sûre. Il a peut-être une blessure qui l’empêche d’être à son niveau mais je dois avouer que je ne comprends pas trop la démarche. Elle doit cacher quelque chose : un manque d’envie ou une éventualité de reconversion ? », souligne Frédéric Larsimont, chef foot de Sudinfo et Le Soir.

De Bruyne parlait déjà de Vermaelen au dernier Euro comme l’assistant du coach à la fois sur le terrain et en dehors…

« De par son expérience et de l’influence qu’il a auprès des joueurs, il est là depuis le début », dit Emiliano Bonfigli. « On a l’impression que même s’il était dans un championnat moins compétitif, il aurait tout de même été présent au Qatar. La réponse, c’est lui qui doit l’apporter. »

Vermaelen, l’assistant idéal pour Martinez ? Il ne cherche pas à se mettre en lumière et connaît parfaitement le groupe

« C’est un grand méconnu du côté francophone Thomas Veramelen, car il ne s’exprime jamais en français et n’a pas évolué dans le championnat belge. C’est quelqu’un de très sobre », commente Frédéric Larsimont.

L’ancien coach des espoirs Jean-François Rémy met deux choses en parallèle : « D’une part sur sa carrière, il y a un petit pincement au cœur, on se dit qu’il aurait pu apporter encore dans ce groupe mais je ne pense pas qu’on tourne une page comme ça et la décision a été mûrement réfléchie. Après, si d’autres Diables rouges comme lui s’impliquent dans le staff, ça portera sûrement ses fruits dans les années à venir. Le retrouver dans le staff est donc une bonne chose et une bonne opportunité. J’ai démarré ma carrière d’entraîneur avec des joueurs de sa génération et en termes de personnalité, c’est un des gars les plus formidables dans sa détermination et il peut apporter beaucoup à court et même à long terme pour la jeune génération. »

« Cela fait deux ans qu’il suit un processus d’apprentissage et de tous les échos que j’ai eu à l’Union belge, il est extrêmement impliqué », poursuit encore Jean-François Rémy. « Il y a toujours ce débat, est-ce qu’un grand joueur fait un grand entraîneur ? Non, pas systématiquement mais quand il a décidé d’apprendre, oui. »