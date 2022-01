Comité de concertation: voici le mode d’emploi du nouveau baromètre

Le baromètre corona, adopté jusqu’au 30 juin 2022, y sera présenté. Concrètement, nous sommes selon les politiques dans la phase rouge, la plus haute au niveau de la sévérité des mesures. Et pourtant, dès l’application du baromètre le 28 janvier, on pourra parler d’un certain « relâchement ». Des activités fermées actuellement comme les bowlings, les parcs d’attractions, les casinos ou les pleines de jeu en intérieur ont été intégrées au volet « loisirs » du baromètre et pourront donc rouvrir selon les règles qui s’appliquent en phase rouge.