Asile: l’Etat belge condamné pour non-accueil au Petit-Château

Plus question de se contenter de dire qu’on fait ce qu’on peut. Le tribunal de première instance de Bruxelles vient sanctionner sévèrement la mauvaise gestion de l’asile par l’Etat et son administration, donnant raison aux dix associations qui avaient intenté une procédure en urgence. En cause : le déni d’enregistrement et de prise en charge d’une partie des demandeurs d’asile qui avait envoyé ces dernières semaines des dizaines de personnes à la rue à Bruxelles.