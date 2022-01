Comité de concertation: du changement concernant le Covid Safe Ticket

Malade en janvier et jamais vacciné ou boosté, cela voudra dire pas de CST cet été.

Sont uniquement visés les plus de 18 ans. Ceux qui comptaient éviter la piqûre et opter pour un certificat de rétablissement voient aussi sa validité fondre à cinq mois maximum. Malade en janvier et jamais vacciné ou boosté, cela voudra dire pas de CST cet été.