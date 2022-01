Comité de concertation: voici la liste des assouplissements

Dès l’application du baromètre le 28 janvier, on pourra parler d’un certain « relâchement ».

Le Codeco a pris une série de mesures. Dès l’application du baromètre le 28 janvier, on pourra parler d’un certain « relâchement ». Des activités fermées actuellement comme les bowlings, les parcs d’attractions, les casinos ou les plaines de jeu en intérieur ont été intégrées au volet « loisirs » du baromètre et pourront donc rouvrir selon les règles qui s’appliquent en phase rouge.

Toujours, selon le baromètre adopté, les spectateurs reviendront donc dans les stades à partir du 28 janvier prochain.