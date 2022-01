Thomas Vermaelen quitte la pelouse, pas le terrain

Hormis pour les inconditionnels de la J-League, la dernière image de footballeur de Thomas Vermaelen sera liée à l’élimination face à l’Italie à l’Euro. Son ultime apparition comme Diable pour ce qui restera son meilleur tournoi des quatre qu’il a disputés entre 2014 et 2021. « Verminator » a décidé de raccrocher les crampons après 17 années au plus haut niveau. « Ce n’est jamais facile de prendre cette décision », a indiqué le gaucher de 36 ans sur les canaux de la Fédération belge. « Elle n’est pas tombée en un jour. J’y ai réfléchi pendant quelques semaines. Et elle n’est pas liée à mon nouveau poste. » Parce qu’à peine ce chapitre clos, Thomas Vermaelen a décidé d’en ouvrir un autre en devenant l’un des assistants de Roberto Martinez.

1 Une carrière faite de succès et de blessures