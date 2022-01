Bourse de Bruxelles - Galapagos et Telenet seules rescapées du BEL 20

Les seules rescapées au sein du BEL 20 étaient Telenet (34,04), toujours positive de 1,13%, et Galapagos (50,55) qui regagnait 1,12%. En tête des baisses, Aperam (53,48) chutait de 3,88% en compagnie de Ageas (43,11) et Umicore (33,90) qui reperdaient 3,64% et 3,53%. KBC (77,44) et AB InBev (58,14) avaient porté leurs pertes à 3,03% et 0,73%, Sofina (365,20) et Elia (114,10) abandonnant 1,51% et 1,30%. Melexis (95,40) perdait 2,70% tandis que arGEN-X (248,00) reculait de 2,59%, Solvay (108,85) et UCB (91,14) de 1,49% et 0,26%. Proximus (17,19) était négative de 0,78%, Orange Belgium (19,44) et Bpost (7,24) cédant par ailleurs 0,61% et 2,49%.

Des chutes de 5,1% et 4,9% étaient relevées en Unifiedpost (12,52) et Euronav (7,61), Cenergy (3,54) plongeant de 7,3%. Balta (3,69) reperdait 3,1%, Ontex (6,89) chutant de 2,9%, Jensen (29,80) de 3,5% et Qrf (10,20) de 3,8%. Kinepolis (55,35) et Barco (19,52) perdaient 1,9% et 2,7%, Immobel (75,30) et Shurgard (50,60) reculant de 3,7% et 2,5%, Tessenderlo (34,90) et Picanol (67,60) de 2,8% et 2%. IBA (14,76) et Fagron (15,51) ne reperdaient plus que 3,1% et 3,3%, Mithra (20,55) et Sequana Medical (6,56) étant en baisse de 2,6% chacune tandis que Acacia Pharma (1,36) et Oxurion (1,71) cédaient ,2%.